رصد ثور عملاق يجلس في سيارة تسير بأحد الطرق الأمريكية

أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا في ولاية نيبراسكا بسبب قيادته سيارة على أحد الطرق السريعة مع ثور ضخم كان جالسا في مقعد الركاب.

وأظهرت اللقطات ثورا ضخما يجلس في السيارة الصغيرة ورأسه وقرونه تبرز من السقف والزجاج الأمامي.

ولنقل ثور يدعى "هودي دودي"، قام صاحبه بإعادة تجهيز سيارته حيث تم استبدال الباب الجانبي للركاب بسياج مجهز بشبكة معدنية يستخدم عادة في حظائر الماشية.

وأصدرت الشرطة المحلية تحذيرا لصاحب الثور لنقله الحيوان البري بشكل غير صحيح.

المصدر: AP + وكالات