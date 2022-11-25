نجا بأعجوبة.. لحظة انتشال طفل حيا من تحت الأنقاض بعد 3 أيام من الزلزال في إندونيسيا

انتشلت فرقة الإنقاذ طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال المميت في إندونيسيا.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن طفلا ظل تحت الأنقاض خلال أكثر من ليلتين وعثر عليه في اليوم الثالث. ولم يصب الطفل بجروح وتم نقله إلى الأب، في حين ماتت أمه خلال الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة تشانجور في إندونيسيا يوم الاثنين وأدى إلى مصرع حوالي 270 شخصا. وكان هذا الزلزال من الأكثر تدميرا في البلاد.

المصدر: رابتلي