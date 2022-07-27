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آثار القصف الأوكراني الذي استهدف جسر أنطونوف في خيرسون

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آثار القصف الأوكراني الذي استهدف جسر أنطونوف في خيرسون
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استهدف القصف الأوكراني مقاطعة خيرسون اليوم وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر أضرار جسر أنطونوف نتيجة القصف.

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المصدر: تيلغرام

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