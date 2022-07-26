قوات كييف حاولت قصف خيرسون ثلاث مرات خلال اليوم الأخير

أكد المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة خيرسون أن قوات كييف حاولت ثلاث مرات خلال اليوم الأخير توجيه ضربات صاروخية للمقاطعة.

وأشار إلى أنه تم توجيه الضربة الأولى لخيرسون في وقت مبكر من الصباح، والثانية في فترة ما بعد الظهر. وتم اعتراض جميع الصواريخ من قبل نظام الدفاع الجوي.

وأضافت: "حاول الجانب الأوكراني في الليل مرة أخرى شن هجوم صاروخي على خيرسون".

وشدد على أن التقارير الواردة أكدت أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت جميع الصواريخ. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر: نوفوستي