سيارة إسعاف تنقل نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن إلى مستشفى بعد سقوطه خلال مباراة مع فنلندا

رصدت سيارة إسعاف تنقل نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، إلى أحد المستشفيات بعد سقوطه المفاجئ على أرض الملعب مغشيا في كوبنهاغن خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي.

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وسقط إريكسن (29 عاما) على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة اليوم السبت، ضمن كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.

المصدر: وكالات