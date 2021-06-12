لحظة سقوط النجم الدنماركي إريكسن إثر نوبة قلبية في "يورو 2020"
Reuters
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سقط نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، على أرض الملعب مغميا عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، اليوم السبت، في مستهل مشوارهما ضمن كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
ووقع كريستيان إريكسن على أرضية الملعب إثر تعرضه لنوبة قلبية تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.
لحظة سقوط اريكسن 😰💔 pic.twitter.com/s0LaS7zT25— عـالـم الإنـتـر 19🏆🇮🇹 (@FCIM_World) June 12, 2021
وبعدها تم نقل النجم الدنماركي على نقالة وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور.
وخرج لاعبو المنتخبين من أرضية الملعب، ويبدو أن المباراة قد تأجلت.
المصدر: وكالات