دعم شيشاني لفلسطينيي غزة.. من رفح إلى غروزني
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الإعلام والسياسة الوطنية الشيشاني أحمد دوداييف.
تصريحات وزير الإعلام والسياسة الوطنية الشيشاني أحمد دوداييف لـRT:
- روسيا لا تبقى على الحياد عندما تحدث مثل هذه الصراعات في البلدان العربية والإسلامية ونحن نفخر بهذا
- نتابع دائماً بفخر موقف القيادة متمثلة في رئيس البلاد فلاديمير بوتين الذي يدعم بلا شك الدول العربية الحليفة لنا
- الرئيس رمضان قديروف كان أول من تفاعل وأدلى بموقفه في بداية هذا الصراع الرهيب
- بتوجيهات من الرئيس قديروف تم تخصيص موارد مالية من الصندوق الإقليمي لتلبية احتياجات 20 ألف مقيم في قطاع غزة
- لدينا 209 فلسطيني يقيم في جمهورية الشيشان لقد استقبلناهم هنا وحاولنا توفير أقصى درجات الراحة لهم في جمهورية الشيشان
- خططنا توظيف الفلسطينيين بشكل سريع وتسجيل أطفالهم في المدارس ورياض الأطفال، والشباب في الجامعات
- تم تنفيذ عمل شامل لدمج هؤلاء النازحين في مجتمعنا وإصدار تصاريح الإقامة المؤقتة ومنح الجنسية وإصدار جوازات السفر
- في الوقت الراهن جميع الأطفال يتعلمون ويداومون في رياض الأطفال وملتحقون بالمدارس ويُوفر لهم النقل المجاني
- نقوم بإضفاء الطابع الرسمي على الجالية الفلسطينية. هذا العامل سيساعدهم في المستقبل في الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم ونشر عاداتهم
- سيتم توطينهم بشكل مدمج في عاصمة جمهورية الشيشان، وسيكون لهم مكان رسمي للإقامة، حيث يعيشون جميعًا متجاورين
- نتفق تماماً مع تصريح رئيس الجمهورية ونؤيد موقفه بأن ما يحدث هو إبادة جماعية للشعب
- اليوم يعاني الملايين من الناس بسبب تصرفات بعض أفراد حماس يعانون من النظام الشيطاني في إسرائيل
- يمكننا اليوم القول بثقة إن الولايات المتحدة وقيادات الدول الغربية لا تملك أدنى حق للتحدث عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان
- يقولون لا نمتلك الحق في الدفاع عن مصالحنا مع أن بلادنا لا تستهدف المدنيين. أما هناك فيقولون لدى إسرائيل الحق في محو المدن والمدنيين
- جنود جمهورية الشيشان يشاركون بفعالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويؤدون مهامهم بكفاءة عالية
- نعتبر جمهوريتنا المنطقة الوحيدة التي هُزم فيها الإرهاب بشكل كامل حيث اقتلعنا أيديولوجية الإرهاب والتطرف من جذورها
- مقاتلونا يدافعون عن حقنا في ممارسة ديننا وقيمنا الدينية هنا في الاتحاد الروسي وفي الحفاظ على تقاليدنا وعاداتنا
- رأينا في أوكرانيا محاولات إعادة هيكلة لفكر الناس وفقًا للنمط الغربي نحن نرفض قطعاً هذا النمط من الحياة
- تلقى نظام كييف دعماً متنوعاً من الولايات المتحدة ومن الغرب الجماعي بشكل عام ومع ذلك نرى أن أهداف العملية العسكرية الخاصة تُنجَز بفاعلية يوماً بعد يوم
- أعتقد شخصيًا أن يعتبر زيلينسكي خائنًا لشعبه في نهاية المطاف ومن المرجح أن يواجه محاكمة