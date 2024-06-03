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نيوزميكر

دعم شيشاني لفلسطينيي غزة.. من رفح إلى غروزني

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الإعلام والسياسة الوطنية الشيشاني أحمد دوداييف.

تصريحات وزير الإعلام والسياسة الوطنية الشيشاني أحمد دوداييف لـRT:

  • روسيا لا تبقى على الحياد عندما تحدث مثل هذه الصراعات في البلدان العربية والإسلامية ونحن نفخر بهذا
  • نتابع دائماً بفخر موقف القيادة متمثلة في رئيس البلاد فلاديمير بوتين الذي يدعم بلا شك الدول العربية الحليفة لنا
  • الرئيس رمضان قديروف كان أول من تفاعل وأدلى بموقفه في بداية هذا الصراع الرهيب
  • بتوجيهات من الرئيس قديروف تم تخصيص موارد مالية من الصندوق الإقليمي لتلبية احتياجات 20 ألف مقيم في قطاع غزة
  • لدينا 209 فلسطيني يقيم في جمهورية الشيشان لقد استقبلناهم هنا وحاولنا توفير أقصى درجات الراحة لهم في جمهورية الشيشان
  • خططنا توظيف الفلسطينيين بشكل سريع وتسجيل أطفالهم في المدارس ورياض الأطفال، والشباب في الجامعات
  • تم تنفيذ عمل شامل لدمج هؤلاء النازحين في مجتمعنا وإصدار تصاريح الإقامة المؤقتة ومنح الجنسية وإصدار جوازات السفر
  • في الوقت الراهن جميع الأطفال يتعلمون ويداومون في رياض الأطفال وملتحقون بالمدارس ويُوفر لهم النقل المجاني
  • نقوم بإضفاء الطابع الرسمي على الجالية الفلسطينية. هذا العامل سيساعدهم في المستقبل في الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم ونشر عاداتهم
  • سيتم توطينهم بشكل مدمج في عاصمة جمهورية الشيشان، وسيكون لهم مكان رسمي للإقامة، حيث يعيشون جميعًا متجاورين
  • نتفق تماماً مع تصريح رئيس الجمهورية ونؤيد موقفه بأن ما يحدث هو إبادة جماعية للشعب
  • اليوم يعاني الملايين من الناس بسبب تصرفات بعض أفراد حماس يعانون من النظام الشيطاني في إسرائيل
  • يمكننا اليوم القول بثقة إن الولايات المتحدة وقيادات الدول الغربية لا تملك أدنى حق للتحدث عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان
  • يقولون لا نمتلك الحق في الدفاع عن مصالحنا مع أن بلادنا لا تستهدف المدنيين. أما هناك فيقولون لدى إسرائيل الحق في محو المدن والمدنيين
  • جنود جمهورية الشيشان يشاركون بفعالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويؤدون مهامهم بكفاءة عالية
  • نعتبر جمهوريتنا المنطقة الوحيدة التي هُزم فيها الإرهاب بشكل كامل حيث اقتلعنا أيديولوجية الإرهاب والتطرف من جذورها
  • مقاتلونا يدافعون عن حقنا في ممارسة ديننا وقيمنا الدينية هنا في الاتحاد الروسي وفي الحفاظ على تقاليدنا وعاداتنا
  • رأينا في أوكرانيا محاولات إعادة هيكلة لفكر الناس وفقًا للنمط الغربي نحن نرفض قطعاً هذا النمط من الحياة
  • تلقى نظام كييف دعماً متنوعاً من الولايات المتحدة ومن الغرب الجماعي بشكل عام ومع ذلك نرى أن أهداف العملية العسكرية الخاصة تُنجَز بفاعلية يوماً بعد يوم
  • أعتقد شخصيًا أن يعتبر زيلينسكي خائنًا لشعبه في نهاية المطاف ومن المرجح أن يواجه محاكمة

 

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