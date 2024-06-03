هل أفشلت عملية "طوفان الأقصى" المشروع الأمريكي للتطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة؟

في كلمة جاءت لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لوفاة الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن عملية طوفان الأقصى

أفشلت مشروعا أميركيا غربيا لتغيير المعادلات من خلال التطبيع مع إسرائيل ودمجها في المنطقة مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى كانت معجزة وضعت إسرائيل على مسار سينتهي بزوالها.

وفي ردها اعتبرت السلطة الفلسطينية أن تصريحات خامنئي تعلن بوضوح أن هدفها التضحيةُ بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتَدميرُ الأرض الفلسطينية، ولن تُؤديَ إلى قِيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

فما هي دلالات تصريحات المرشد الايراني؟ وهل تعكس فعلا توظيف طهران للقضية الفلسطينية في خدمة أجندتها بالمنطقة؟ وهل أنهى طوفان الأقصى مساعي دمج إسرائيل في المنطقة؟

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