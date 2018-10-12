تقرير أمريكي: أنظمة أسلحتنا يمكن اختراقها بسهولة

أشار تقرير رسمي أمريكي إلى أن أنظمة أحدث الأسلحة الأمريكية قابلة للاختراق بسهولة، وباستخدام "معدات حربية أساسية".

وصدر التقرير الجديد عن "مكتب المساءلة الحكومي" (GAO)، الذي خلص إلى أن طيفا واسعا من الأسلحة الأمريكية يعاني من فجوات إلكترونية خطيرة، تجعل من اختراق أنظمتها مهمة سهلة الحدوث.

وأشار التقرير إلى أن الضعف الذي تعانيه الأسلحة الأمريكية ينطبق على معظم أنظمة السلاح التي تم تجربتها عمليا بين عامي 2012 و2017، ومن ضمنها المقاتلة الحربية الأحدث، F-35.

وحتى اللحظة، لم يرد البنتاغون رسميا على التقرير الجديد الذي كشف حقائق هامة عن السلاح الأمريكي، نذكر منها:

- لا يغير البنتاغون الرموز المشفرة للعديد من الأسلحة المتطورة، ما يزيد من احتمالية اختراقها إلكترونيا.

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- تمكن فريق صغير من GAO من اختراق نظام حربي أمريكي والسيطرة عليه بالكامل، خلال 24 ساعة فقط.

- تمكن فريق آخر من حذف وتعديل بيانات الأنظمة الحربية، وكذلك تحميل بيانات إضافية عليها.

وفي نهاية التقرير، أشار المكتب الحكومي إلى أن البنتاغون لا يملك تصورا واسعا حول عيوب أنظمة السلاح الأمريكي، الأمر الذي يجب تداركه بالسرعة القصوى.

المصدر: BBC News