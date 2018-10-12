بدء اختبار نسخة مصغرة من طائرة "سوبرجيت-100"

بدأ في معهد "جوكوفسكي" الروسي للديناميكا الجوية (تساغي) اختبار طائرة "سوبرجيت-75" بصفتها نسخة مصغرة من طائرة الركاب "سوبرجيت-100".

وقال ناطق باسم شركة "سوخوي" الروسية المصنعة للطائرة إن وزارة الدفاع الروسية ستتسلم النماذج الأولى من الطائرة الجديدة.

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ويتوقع أن يبدأ تزويد القوات الجوية والفضائية الروسية بتلك الطائرات بحلول عام 2023، مع العلم أن طائرة "سوبرجيت-75" ستقوم بأول رحلة جوية لها عام 2021.

وتعوّل وزارة الدفاع الروسية على أن تدخل في خدمة قواتها الجوية 30-40 طائرة من هذا النوع، ستحل محل طائرات "تو-134".

يذكر أن العمل على إطلاق نسخة أصغر من طائرة "سوبرجيت-100" بدأ في فبراير الماضي. ويتوقع أن تتسع الطائرة لنحو 75 مقعدا بدلا من 100 في "سوبرجيت-100".

ويفترض أن تتزود الطائرة الجديدة بقطع غيار روسية، خلافا لطائرة "سوبرجيت-100"، حيث بلغت نسبة مكوناتها الأجنبية 50%.

المصدر: سلاح روسيا