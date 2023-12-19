القمر والمشتري يرقصان في السماء خلال حدث فلكي يشهد أطول ليلة في العام

يشهد نصف الكرة الشمالي من الأرض، خلال حدث الانقلاب الشتوي، أقصر نهار وأطول ليل خلال العام، ما يمثل بداية فصل الشتاء رسميا.

وفي المقابل، يشهد نصف الكرة الجنوبي الانقلاب الصيفي بأطول يوم في العام وبداية فصل الصيف.

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وهذا العام، ستكون هناك فرصة خاصة لمراقبي السماء بالتزامن مع حدث الانقلاب الشتوي، حيث يسطع كوكب المشتري بجوار القمر الذي يقترب من اكتماله.

ومن المنتظر أن يحدث الانقلاب هذا العام في 21 ديسمبر عند الساعة 10:28 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:28 صباحا بتوقيت غرينتش). وسيحدث الانقلاب في نفس اللحظة في كل مكان على وجه الأرض.

وينتج الانقلاب الشتوي عن الميل المحوري للأرض. وتدور الأرض حول الشمس كل 365 يوما بينما تدور حول محور مائل بمقدار 23.5 درجة. ويميل محورها الشمالي بعيدا عن الشمس في الانقلاب الشتوي، ما يؤدي إلى أقصر نهار، وبالتالي أطول ليل، في نصف الكرة الشمالي.

وفي الوقت نفسه، يميل المحور الجنوبي للكوكب نحو الشمس، أي اليوم الذي يتمتع بأكبر عدد من ساعات النهار وأقصر ليل في نصف الكرة الجنوبي. ويمكن الشعور بميل الأرض بشكل كبير عند قطبي الكوكب، حيث لا تغرب الشمس طوال اليوم في القطب الجنوبي ولا تشرق على الإطلاق في القطب الشمالي.

ويحدث انقلاب شهر ديسمبر عندما تشرق الشمس فوق مدار الجدي عند الظهر. وهو خط على الخريطة يقع بدقة 22.5 درجة جنوب خط الاستواء، ويمر عبر إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية، ويمثل أقصى خط عرض جنوبي يمكن أن تظهر فيه الشمس مباشرة فوق رؤوسنا عند الظهر.

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ومن نصف الكرة الشمالي أثناء الانقلاب، تكون الشمس منخفضة في السماء كما كانت دائما. وهذا يجعل القمر يظهر عاليا في السماء خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ما يوفر فرصة مثيرة لمشاهدة السماء.

وفي الانقلاب الشتوي، سيشرق القمر المتزايد على يمين المشتري، الكوكب الأكثر سطوعا في سماء المساء.

ويمكن أن تساعد أجهزة مثل منظار مراقبة النجوم أو تلسكوب صغير في الحصول على أقصى استفادة من مشاهدة رقصة القمر والمشتري الليلية.

المصدر: لايف ساينس