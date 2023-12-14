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ولادة أندر تمساح في العالم!

العلوم والتكنولوجيا

ولادة أندر تمساح في العالم!
Legion-Media CHROMORANGE
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أعلنت حديقة Gatorland في فلوريدا عن ولادة أندر تمساح في العالم، أبيض اللون بعيون زرقاء بلورية.

وقالت Gatorland إن الحدث "استثنائي" وشهدنا ولادة سلالة نادرة من تمساح leucistic، الذي يعاني من عيوب في الخلايا المنتجة للصباغ بدلا من عدم وجود تصبغ، ويتميز بقشور عرضية مشابهة لتلك الموجودة في التمساح النموذجي.

وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لـGatorland، إن هذا تتويج لـ 15 عاما من العمل والبحث لإنتاج تمساح صغير في Gatorland.

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وتابع: "لقد حدث هذا مرات قليلة فقط في البرية ولم يحدث أبدا في ظل رعاية الإنسان. نحن سعداء بهذه الولادة لأنها تفتح الباب أمامنا لمواصلة هذا الخط الجيني النادر ليتمكن الناس من رؤيتها والتعرف عليها وتنمية الرغبة في الحفاظ على التماسيح الأمريكية". 

ولا يختلف تمساح leucistic عن التمساح العادي في عادات الأكل والمزاج، ولكنه يمكن أن يحترق عندما يتلامس مع أشعة الشمس المباشرة.

ويعني لونه الفاتح أيضا أنه لا يستطيع الاندماج في محيطه، ما يجعله فريسة سهلة للحيوانات المفترسة.

وقال ماكهيو: "إنه مجرد تمساح صغير عادي باستثناء لونه الأبيض وعينيه الداكنتين اللتين ستتحولان تدريجيا إلى اللون الأزرق الفاتح مع تقدمه في السن".

وقامت الحديقة بتربية تمساحين عاديين اللون يحملان جين leucistic، وتزاوج أحدهما مع ذكر بالغ عادي، ما أدى إلى إنتاج النسل الأبيض الوحيد من الخط الجيني النادر.

المصدر: ديلي ميل

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