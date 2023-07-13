 
مباشر

شركة الطائرات الموحدة تسلم وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"

العلوم والتكنولوجيا

شركة الطائرات الموحدة تسلم وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من مقاتلات
rostec.ru
مقاتلة "سو-35 إس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voe6

سلّمت شركة الطائرات الموحدة الروسية الخميس 12 يوليو وزارة الدفاع دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" أنتجها مصنع "غاغارين" للطائرات في مدينة كومسومولسك على نهر آمور بشرق روسيا.

وقد خضعت المقاتلات لدورة كاملة من الاختبارات في مختلف أنظمة العمل، ثم حققت رحلة جوية من مطار المصنع في كومسومولسك على نهر آمور إلى قاعدتها الجوية.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات
الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30" المطورة

وهي دفعة ثانية من "سو-35 إس" تسلمتها وزارة الدفاع الروسية عام 2023 من مصنع "غاغارين" في شرق روسيا.

يذكر أن "سو-35 - إس" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة مطورة عن مقاتلات "سو-27".

وصُممت مقاتلة "سو-35 - إس" المتعددة المهام لتحقيق التفوق الجوي، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، وفي الاشتباك الجوي لديها قدرة فائقة على المناورة، كما أن لديها خصائص تلبي متطلبات الجيل الخامس من الطائرات، وهي مزوّدة برادار شبكي ومحركيْن يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)