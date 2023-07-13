شركة الطائرات الموحدة تسلم وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"

سلّمت شركة الطائرات الموحدة الروسية الخميس 12 يوليو وزارة الدفاع دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" أنتجها مصنع "غاغارين" للطائرات في مدينة كومسومولسك على نهر آمور بشرق روسيا.

وقد خضعت المقاتلات لدورة كاملة من الاختبارات في مختلف أنظمة العمل، ثم حققت رحلة جوية من مطار المصنع في كومسومولسك على نهر آمور إلى قاعدتها الجوية.

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وهي دفعة ثانية من "سو-35 إس" تسلمتها وزارة الدفاع الروسية عام 2023 من مصنع "غاغارين" في شرق روسيا.

يذكر أن "سو-35 - إس" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة مطورة عن مقاتلات "سو-27".

وصُممت مقاتلة "سو-35 - إس" المتعددة المهام لتحقيق التفوق الجوي، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، وفي الاشتباك الجوي لديها قدرة فائقة على المناورة، كما أن لديها خصائص تلبي متطلبات الجيل الخامس من الطائرات، وهي مزوّدة برادار شبكي ومحركيْن يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

المصدر: نوفوستي