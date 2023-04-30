تعرف على القناصة الشبحية الروسية "تشوكافين"

تزيد بندقية القنص "تشوكافين" إلى حد بعيد من تخفي القناص.

وذلك بسبب آلية مثبتة على ماسورة السلاح، بصفتها جهازا لإطلاق النار المنخفض الضوضاء.

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أعلن ذلك في مقابلة مع وكالة " تاس" الروسية مصمم بندقية القنص الشبحية، أندريه تشوكافين، وأوضح أن هذه الآلية كانت تسمى سابقا بكاتم الصوت. ولكنها الآن ليس كذلك. وعند إطلاق النيران بطلقات معيارية عيار 7.62 ملم، فإن الجهاز يكتم صوت الطلقة ويُخمد اللهب.

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مع ذلك فإن الجهاز المنخفض الضوضاء يزيد من قدرة القناص على التخفي. وفي حال تطلق النيران بدون أن تستعين به، وحتى مع استخدام مخمد اللهب، فإن لسانا صغيرا من اللهب لا يزال مرئيا، وخاصة في الظلام. بينما يسمح جهاز إطلاق النار المنخفض الضوضاء بإخماد اللهب تماما، وفي الظلام لا يمكن أبدا سماع صوت الطلقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز يقوم بـ"طمس" الصوت المميز لرصاص بندقية القنص، مما يجعل من المستحيل تحديد الموقع الدقيق لمكان القناص ونوع السلاح المستخدم، الأمر الذي يعتبر مهما جدا، لأن إطلاق النار من بندقية القنص غالبا ما يتسبب برد من العدو على شكل قذائف مدافع الهاون ورشقات الرشاشات.

في ما يتعلق بإطلاق بندقية القنص الشبحية فإن مصممها، أندريه تشوكافين، أكد أن شركته قادرة على أن تنتج نهاية عام 2023 كمية من بنادق القنص تزيد بمقدار عشرات أضعاف مما كان عليه عام 2022.

المصدر: روسيسكايا غازيتا