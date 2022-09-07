الدفاع الروسية تختبر "مطارا مصغرا"

تختتم نهاية العام الجاري في روسيا اختبارات النظام المحمول للملاحة والهبوط والرصد لكل أنواع الطائرات من طراز "كورما"، أو بالأحرى "المطار المصغر" أو "المطار في الحقيبة".

وقال مدير عام الشركة المصنعة لـ"كورما"، سيرغي بابوروف إن النظام سيسلّم لوزارة الدفاع الروسية بعد انتهاء اختباراته.

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وأشار بابوروف إلى أن النظام المذكور تم تصميمه أولا خصيصا لمنصات وآبار النفط، لكن الآن تم اتخاذ قرار باستخدامه لصيانة الطائرات البحرية وطائرات الإسعاف والمسيّرات الضاربة، وذلك في مواقع لا توجد فيها مطارات مجهّزة راداريا، لكنها بحاجة إلى نقاط إضافية للتوجيه ووسائل احتياطية للهبوط.

ويمكن استخدام "كورما" كنظام محمول أو ثابت كذلك. وليس من الضروري أن تهبط المروحية على سطح السفينة ويكفي لها أن تتعلق فوقها بغية إنزال المظليين أو الحمولة.

ويتضمن نظام "كورما" أجهزة يمكن مقارنتها بتلك التي تزوّد بها الطائرة، ومن بينها مرسل يرسل معلومات عن رقم الطائرة أو المروحية وارتفاع تحليقها من جهة ومستقبل يستقبل معلومات لازمة لتشكيل علامة على الخارطة الإلكترونية من جهة أخرى.

ويبلغ وزن المطار المصغر 15 كلغ، مدى عمل راداره 300 كلم. ويمكن أن ينخفض هذا المدى في ظروف استخدام العدو للتشويش اللاسلكي التقني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا