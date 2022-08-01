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تركيا..عمليات حفر غير قانونية تكشف عن مقبرة رومانية قديمة

العلوم والتكنولوجيا

تركيا..عمليات حفر غير قانونية تكشف عن مقبرة رومانية قديمة
Adıyaman Müze Müdürlüğüne
صورة تعبيرية
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كشفت عمليات حفر غير قانونية عن مقبرة رومانية قديمة عثر العلماء فيها على 27 هيكلا عظميا.

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وتشير صحيفة، Daily Sabah، إلى أن المقبرة محفورة في صخرة بمحافظة أديامان. وقد اكتشفت المقبرة بعد أن أبلغ السكان المحليون السلطات عن عمليات حفر غير قانونية في ريف منطقة غولباشي.

وتضيف، هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على هذا العدد الكبير من الهياكل العظمية في مقبرة واحدة تكتشف في هذه المنطقة.

ووفقا لتقديرات الخبراء الأولية، تعود هذه المقبرة إلى العهد الروماني وعمرها حوالي 1600 عام.

وعثر علماء الآثار في هذه المقبرة أيضا على أوان تستخدم لجمع دموع المعزين وثلاثة حلقات تستخدم في تحميل المغزل اليدوي.

المصدر: نوفوستي

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