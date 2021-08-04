تركيا.. العثور على بلاطة قبر عمرها حوالي 2000 عام

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر في منطقة باريون الساحلية القديمة الواقعة شمال تركيا، على بلاطة قبر عمرها 1900 عام.





وتشير صحيفة Daily Sabah، إلى أن البروفيسور وداد كيليش المشرف على عمليات التنقيب، أعلن أن هذا "اكتشاف مهم جدا". ووفقا له يبلغ طول هذه البلاطة مترا واحدا، وهي من أجمل بلاطات القبور التي اكتشفت سابقا في هذه المنطقة.

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ويظهر على هذه البلاطة شخصين رئيسيين- امرأة على اليسار ورجل على اليمين وخدم في الخلفية وكذلك أشياء أخرى مثل طاولة عليها عنب وفواكه وفي أسفل البلاطة جملة تعني "كرس المعتوق لوسيوس فورنيس ليسبوناكس هذه المسلة لنفسه ولزوجته المعتوقة فورنيا سيمبنيروس عندما كانا على قيد الحياة".

واستنتج الخبراء من هذه الجملة، أن الزوجين على الأرجح من جزيرة ليسفوس اليونانية، كانا في الأصل عبدين ، وفي الفترة الرومانية ، تم منحهما الحرية.

وعثر العلماء بجانب هذه البلاطة على عشرة قبور أخرى أحدها لطفل. بحسب علماء الأنثروبولوجيا.

ووفقا لعالم الآثار كيليش، تسمح هذه الاكتشافات بالحصول على معلومات مهمة حول أحداث فترة الاحتلال الروماني للمدينة في القرن الأول قبل الميلاد، وكذلك عن الناس الذين عاشوا في هذه المنطقة وعن نشاطهم العملي.

المصدر: نوفوستي