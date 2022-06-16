الروس يدربون الذكاء الاصطناعي على اختيار الرعاية المثلى للبشرة

ابتكر العلماء الروس نظاما من شأنه أن يختار أفضل عناية ببشرة الوجه والأظافر والعناية بالشعر. وذلك انطلاقا من رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

طوّر العلماء الروس نظاما من شأنه أن يختار، اعتمادا على صورة فوتوغرافية، أنواعا للعناية ببشرة الوجه والأظافر والعناية بالشعر وكذلك النظام الغذائي والفيتامينات والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. وقد بدأ النظام بالعمل التجريبي في 14 متجرا روسيا.

ياندكس

وقال المكتب الصحفي إن النظام يعمل على أساس قاعدة بيانات وصورة فوتوغرافية يحمّلها المستخدم على جهاز الكمبيوتر، وبعد المعالجة يتم تحديد أفضل رعاية لأجزاء فيها مشاكل بجسم الإنسان. وأضاف قائلا:" تحتوي قاعدة البيانات على أكثر من 250 ألف صورة فوتوغرافية لمشاكل الجلد، و65 ألف صورة بها مشاكل في الأظافر، و 60 ألف وجه و11 ألف عنصر تجميلي".

وقال أحد أصحاب المشروع، يفغيني سوبوليف:" يوجد اليوم في العالم نظامان متنافسان لمنتجنا يمتلكان تكنولوجيات جيدة لتحليل مشاكل الوجه، ويركزان، مثلنا على المبيعات الناجحة في السوق. وإننا نختار على عكسهم الرعاية من خلال استخدام المكوّنات ذات الخصائص المثبتة علميا، وليس حسب العلامات التجارية".

ومضى قائلا: "إننا نراقب ديناميكيات التغييرات كل شهر ونعدّل أنواع الرعاية، ونحدد المشاكل في مختلف المجالات، فنحن أول من أدخل هذه التكنولوجيا في البيع بالتجزئة".

علاوة على ذلك، أشار إلى أن نتائج مشروع تحليل الجلد الذي تم وضعه سابقا لـ"كوفيد – 19" شكلت أساسا للتطور الحالي. وقال:"بناء على نتائج الإطلاق التقني، تمكّنا من زيادة مبيعات مستحضرات تجميل الوجه إلى حد بعيد ".

المصدر: نوفوستي