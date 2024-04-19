غوارديولا يثير قلق جماهير مانشستر سيتي عشية مواجهة تشيلسي

أثار مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قلق جماهير فريقه، بإعلانه أن مشاركة الهداف إرلينغ هالاند في مباراة تشيلسي غدا السبت في نصف نهائي كأس إنجلترا محل شك لمعاناته من الإصابة.

واستبدل هالاند قبل بدء الشوط الإضافي الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح الأربعاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بعدما تعادل الفريقان ذهابا في مدريد 3-3).

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وبعد مباراة الأربعاء، كشف غوارديولا أن هالاند نفسه طلب أن يتم استبداله، لكن من دون أن يوضح الأسباب.

وتأكد السبب اليوم الجمعة حين كشف غوارديولا أن هدافه النرويجي يعاني من الإصابة، ما يجعل مشاركته ضد تشيلسي غير مؤكدة، مضيفا "سنرى (ما سيحصل في الساعات القليلة المقبلة). كانت مباراة (ريال مدريد) قاسية، الكثير من الإثارة والاندفاع من قبل الطرفين".

وكشف "شعر إرلينغ بشيء ما، مشكلة عضلية. لهذا السبب أخبرني أنه لا يستطيع الاستمرار. قال الطبيب إنه يعاني من بعض الألم، مشكلة صغيرة. سنرى كيف سيكون تطوره في الساعات المقبلة".

من جهة أخرى، تبدو مشاركة البلجيكي كيفن دي بروين مؤكدة ضد تشيلسي بعدما استبدل أيضا في الشوط الإضافي الثاني ضد ريال مدريد بسبب الإرهاق.

ونظرا لجدول مان سيتي المحموم في الأمتار الأخيرة من الموسم حيث يسعى إلى الاحتفاظ بلقبي الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية بعدما انتهى مسعاه لتكرار الثلاثية نتيجة خروجه من دوري الأبطال، رأى غوارديولا أن شعور التعب لدى اللاعبين أمر طبيعي في هذه المرحلة من الموسم.

وقال المدرب الإسباني في هذا الصدد "إنه أمر طبيعي في ظل عدد المباريات التي نخوضها هذا الموسم والمواسم السابقة من دون الوقت الكافي للتعافي.. أسلوب لعبنا يفرض علينا ممارسة الكثير من الضغط وهذا هو سبب الإرهاق. إنهم بشر. إنهم ليسوا آلة. لقد اعتدنا على ذلك".

المصدر: وكالات