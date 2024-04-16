أول تعليق لناصر الخليفي بعد فوز سان جيرمان على برشلونة برباعية

أعرب رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه برشلونة بنتيجة 4-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبلوغه الدور نصف النهائي.

وعوض سان جيرمان خسارته ذهابا على ملعبه أمام برشلونة بنتيجة 2-3 بفوزه في لقاء الإياب 4-1 ليعبر للدور نصف النهائي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

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وضرب سان جيرمان موعدا في المربع الذهبي مع بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وقال الخليفي بعد فوز فريقه على برشلونة وتأهله لنصف نهائي دوري الأبطال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" L'Equipe الفرنسية: "إنه أمر رائع..

إنه أمر تاريخي بالنسبة لنا ولفرنسا، خاصة هنا في برشلونة، في هذا الملعب، بعد خسارة مباراة الذهاب".

وأضاف: "الجميع شكك وانتقدنا، لكنني كنت واثقا جدا. لقد أظهر اللاعبون والجهاز الفني والمدرب أننا فريق واحد. فريق عظيم. إنه شعور بالفخر".

وتابع: "هذه واحدة من أفضل اللحظات منذ وصولي (إلى باريس سان جيرمان في 2011). نريد أن نحتفل الليلة، لكن الأمر لم ينته بعد. نريد الآن أن نفكر في الفوز بالبطولة. لدينا أيضا مواجهة ضد دورتموند (في نصف النهائي)، لكن البطولة مهمة جدا".

وأردف الخليفي مشددا: "نريد أيضا تهدئة الأمور والتفكير في ما فعلناه بشكل جيد وما لم نفعله بشكل جيد وعدم قول الكثير من الأشياء".

وعن أداء النجم كيليان مبابي في لقاء اليوم، علق الخليفي: "لعبنا كفريق الليلة، ولم نكن مجرد لاعب واحد. جميع اللاعبين الـ11 أظهروا أنهم يريدون الفوز. لقد أظهرنا شخصيتنا، بدءا من مدربنا لويس إنريكي".

المصدر: "ليكيب" (L'Equipe)