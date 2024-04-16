باريس سان جيرمان يهزم برشلونة برباعية في عقر داره ويصعد لنصف نهائي دوري الأبطال

بلغ نادي باريس سان جيرمان الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عن طريق جناحه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12، لكن الفريق الباريسي رد برباعية تناوب على تسجيلها كل من عثمان ديمبلي، وفيتينيا، وكيليان مبابي "هدفان" في الدقائق 40، 54، 61، و89 تواليا.

🚨 باريس يعدل النتيجة عن طريق عثمان ديمبلي

برشلونة 1 - 1 باريس #برشلونه_باريسpic.twitter.com/qowRcMSMHT — الكلاسيكو (@clasico_arabi) April 16, 2024

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قووووووووووووووووول التعادلللل من فيتينيا 🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🥶🥶🥶🥶🥶🥶



باريس سان جيرمان 2-1 برشلونة

(4-4)



pic.twitter.com/WoOU9RWOKj — عبدالعزيز بن فهد CR7𓃵🇵🇹. (@Z9FXE) April 16, 2024

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قووووووووووووووووول الريمونتادااا من مبابي 🔥🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶



باريس سان جيرمان 3-1 برشلونة

(4-5)



pic.twitter.com/sE55ZenVtD — عبدالعزيز بن فهد CR7𓃵🇵🇹. (@Z9FXE) April 16, 2024

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جنووووووووووون، مبابي يسجل الرابع



باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي



باريس سان جيرمان 4-1 برشلونة

pic.twitter.com/ZGqkGQelGK — عمرو (@bt3) April 16, 2024

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو.

El árbitro se acaba de INVENTAR una ROJA a Ronald Araujo



El año pasado los árbitros nos ECHARON de Europa



Este año,TAMBIEN



🚨 VERGONZOSO 🚨 pic.twitter.com/CdLM3dcFbq — madridblaugrana (@madridblaugrana) April 16, 2024

وكان "البارسا" قد فاز ذهابا على سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ملعب "حديقة الأمراء"، قبل أن يعود الفريق الباريسي في لقاء الإياب ويعوض خسارته ويعبر للدور نصف النهائي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

وضرب سان جيرمان موعدا في المربع الذهبي مع بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT