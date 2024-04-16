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أول ما قام به الخليفي بعد "ريمونتادا" باريس سان جيرمان أمام برشلونة (فيديو)

الرياضة

أول ما قام به الخليفي بعد
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حرص رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي على النزول إلى الملعب فور نهاية مباراة فريقه ومضيفه برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-1.

وفي "ريمونتادا" تاريخية، قلب باريس سان جيرمان تخلفه ذهابا على أرضه 2-3 أمام برشلونة إلى فوز 4-1 الثلاثاء مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه ليبلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وظهر الخليفي بعد المباراة وهو ينزل إلى الملعب قبل أن يحتضن مدرب سان جيرمان لويس إنريكي ويتوجه بعدها لتهنئة باقي الطاقم التدريبي واللاعبين بهذا الفوز والتأهل.

كما التقطت الكاميرات، فيديو آخر للخليفي وهو يوجه التحية لجماهير سان جيرمان التي سافرت إلى برشلونة لمؤازرة فريقها.

وضرب باريس سان جيرمان موعدا متجددا مع بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال بعدما سبق وأن التقيا في دور المجموعات ففاز سان جيرمان ذهابا في باريس 2-0 وتعادلا إيابا 1-1.

المصدر: RT

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