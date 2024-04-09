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صحيفة: بريطانيا تدعم مشاركة الروس في أولمبياد باريس 2024 بشروط

الرياضة

صحيفة: بريطانيا تدعم مشاركة الروس في أولمبياد باريس 2024 بشروط
Sputnik
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أعربت بريطانيا عن دعمها لمشاركة روسيا في الألعاب الأولمبية 2024، وفقا لصحيفة "التايمز".

وأفادت التقارير بأن وزير الرياضة البريطاني ستيوارت أندرو، بعث برسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، مفادها  تأييد قرار السماح بمشاركة الروس في الألعاب الأولمبية بشكل محايد، مع مراعاة عدد من الشروط.

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وفي وقت سابق، قالت عمدة باريس آن هيدالغو، إن الرياضيين الروس والبيلاروس لن يتم الترحيب بهم في الألعاب الصيفية.

وانتقد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف اللجنة الأولمبية الدولية لعدم ردها على مثل هذه التصريحات.

وفي ديسمبر 2023 سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المسابقة.

كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة المقررة في باريس هذا الصيف.

المصدر: thetimes

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