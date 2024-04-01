رئيس اللجنة الأولمبية الروسية يرد على تصريحات عمدة باريس بشأن الروس في ألعاب 2024

رد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف ويرى بوزدنياكوف عبر قناته على "تيليغرام" على كلام عمدة باريس آن هيدالغو حول الرياضين الروس المشاركين في أولمبياد 2024.

وأدان بوزدنياكوف صمت اللجنة الأولمبية الدولية على تصريحات هيدالغو.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية: "إذا لم تكن المدينة المضيفة مستعدة لاستضافة الرياضيين الذين حصلوا على حق المشاركة في المسابقات، فيجب على اللجنة الأولمبية الدولية على الأقل نقل الألعاب إلى مكان آخر".

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ويرى بوزدنياكوف أنه "ليس من المهم ما إذا كانت كلمات هيدالغو هي شعار غير مسؤول مناهض لروسيا أو بيان رسمي مسؤول".

وخلص بوزدنياكوف إلى القول: "هذا لا يغير الجوهر - إنهم حقا لا يريدون رؤية حتى رياضيين حياديين تماما من بلادنا في الألعاب الأولمبية".

وفي وقت سابق، صرحت هيدالغو عمدة باريس إن "الرياضيين الروس والبيلاروس لن يتم الترحيب بهم في الألعاب"، وفي الوقت نفسه، أعربت عن دعمها "بكل قوتها" للرياضيين الأوكرانيين.

وفي ديسمبر 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: RT