الروسية ألكسندروفا تطيح بالمصنفة الأولى من ميامي وتعادل إنجاز أنس جابر

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بالبولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، من منافسات بطولة ميامي للتنس من الدور الرابع، اليوم الثلاثاء.

ونجحت الروسية المصنفة 14 على البطولة في حسم اللقاء بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4)، و(6-2).

وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبحت ألكسندروفا ثالث لاعبة لا تفقد شوط إرسالها أمام شفيونتيك في بطولة من بطولات فئة ألف نقطة، بعد أنس جابر في سينسيناتي 2021، وسفيتلانا كوزنتسوفا في الدوحة 2020.

وحققت ألكسندروفا بالتالي خامس انتصار لها أمام المصنفات الخمس الأوائل عالميا في مسيرتها والثاني هذا الموسم بعد التفوق على إيلينا ريباكينا في بطولة أديلايد.

وتواجه الروسية في ربع النهائي الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة على البطولة والتي تغلبت بدورها على مواطنتها إيما نافارو (7-6)، و(6-3).

An upset of epic proportions 😯



Ekaterina Alexandrova scores a 6-4, 6-2 win over Swiatek, ending her hopes of a second Sunshine Double!#MiamiOpenpic.twitter.com/l0L1azSywu — wta (@WTA) March 26, 2024

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وباتت بيجولا أول أمريكية تصل إلى ربع نهائي ميامي 3 مواسم متتالية، منذ سيرينا ويليامز بين عامي 2012، و2015.

وضمن لقاءات الدور الرابع أيضا، تفوقت الأمريكية دانيلي كولينز على الرومانية سورانا كيرستيا، المصنفة 19 على البطولة، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-2)، لتواجه في الدور المقبل الفرنسية كارولين غارسيا.

بدورها تغلبت الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا على الأوكراينة أنيلينا كالينينا بنتيجة (6-4) و(7-6)، لتواجه في ربع النهائي البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.



ومنذ بدء العمل ببطولات ألف نقطة 2009، هذه هي المرة الثانية التي تودع فيها المصنفات الثلاث الأوائل منافسات ميامي قبل ربع النهائي، بعد نسخة 2018 والتي شهدت خروج كل من سيمنا هاليب وكارولين فوزنياكي وغاربين موغوروزا.

المصدر: "وكالات"