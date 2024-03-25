الروسي مدفيديف إلى رابع أدوار ميامي الأمريكية (فيديو)

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الرابع من بطولة ميامي الأمريكية للتنس "للماسترز" ذات الألف نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين و150 ألف دولار.

وجاء تأهل دانييل مدفيديف على حساب البريطاني كاميرون نوري، عقب تغلبه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستمرت لمدة ساعة واحدة و21 دقيقة.

LE TENANT DU TITRE POURSUIT SA ROUTE 🔥



Le n*4 mondiale, Daniil Medvedev 🇷🇺 écarte sans difficultés Cameron Norrie 🇬🇧 7/5 6/1 et rejoint Koepfer 🇩🇪 qu’il affrontera en Huitième de finale du Masters 1000 de Miami 🇺🇸#MiamiOpen | @MiamiOpen@DaniilMedwedpic.twitter.com/Ix6Co5eeix — TennisReport (@TennisReportOff) March 25, 2024

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ضرب مدفيديف، البالغ من العمر 28 عاما، موعدا في الدور الرابع، مع الألماني دومينيك كويبفير، الذي فاز بدوره على الفرنسي أوغو هومبيرت، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الاثنين أيضا.

المصدر: RT