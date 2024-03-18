إنديان ويلز .. ألكاراس يهزم مدفيديف ويحتفظ باللقب

احتفظ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا بلقب دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الرابع، بنتيجة 7-6 و6-1 في نهائي البطولة يوم الاثنين.

وسبق لألكاراس ومدفيديف أن تواجها في نهائي العام الماضي حين خرج الإسباني البالغ 20 عاما منتصرا 6-3 و6-2، قبل أن يكرر السيناريو ذاته يوم الاثنين ليرفع عدد انتصاراته أمام الروسي إلى خمسة من أصل ثماني مواجهات بينهما.

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ودخل ألكاراس أولى دورات الماسترز من فئة الألف نقطة للموسم الحالي بسجل متواضع في 2024، حيث حقق ستة انتصارات فقط من أصل تسع مباريات، لكنه بدا أنه استعاد في إنديان ويلز شيئا من المستوى الذي خول له في سبتمبر 2022 وعقب فوزه ببطولة "فلاشينغ ميدوز"، أن يصبح عن 19 عاما و4 أشهر و6 أيام أصغر متصدر لتصنيف المحترفين.

وعاد الإسباني الشاب إلى منصة التتويج لأول مرة منذ فوزه بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية العام الماضي، رافعا عدد ألقابه في دورات الماسترز إلى خمسة.

المصدر: وكالات