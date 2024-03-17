النجمة البولندية إيغا شفيونتيك ملكة لبطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)

توجت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك بلقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، ذات الـ100 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين و200 ألف دولار.

وجاء تتويج إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، على حساب منافستها اليونانية ماريا سكاري، المصنفة تاسعة، إثر فوزها عليها بمجموعة من دون رد، وكانت تفاصيلهما كالتالي: (6-4) و(6-0) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، واستمرت لمدة ساعة واحدة و8 دقائق فقط.

Rack 'em up, Iga! 🎱



That's 8 WTA 1000 titles in the trophy cabinet for World No.1 @iga_swiatek 🏆#TennisParadisepic.twitter.com/FjykezwmTA — wta (@WTA) March 17, 2024

19 - Iga Swiatek is the player with the most titles after her first 23 WTA level finals in the Open Era (19, level with Chris Evert, Gail Sherriff and Nancy Richey). Incredible.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/UMRIxKMvDe — OptaAce (@OptaAce) March 17, 2024

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وأحرزت إيغا شفيونتيك (22 عاما) لقب بطولة إنديان ويلز للمرة الثانية بعد الأولى في عام 2022، واللقب الـ22 خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT + matchtv.ru