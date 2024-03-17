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النجمة البولندية إيغا شفيونتيك ملكة لبطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)

الرياضة

النجمة البولندية إيغا شفيونتيك ملكة لبطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)
AP /Ryan Sun
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توجت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك بلقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، ذات الـ100 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين و200 ألف دولار.

وجاء تتويج إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، على حساب منافستها اليونانية ماريا سكاري، المصنفة تاسعة، إثر فوزها عليها بمجموعة من دون رد، وكانت تفاصيلهما كالتالي: (6-4) و(6-0) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، واستمرت لمدة ساعة واحدة و8 دقائق فقط.

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وأحرزت إيغا شفيونتيك (22 عاما) لقب بطولة إنديان ويلز للمرة الثانية بعد الأولى في عام 2022، واللقب الـ22 خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT + matchtv.ru 

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