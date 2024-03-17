 
مباشر

مواجهة روسية إسبانية "نارية" على الأراضي الأمريكية (فيديو)

الرياضة

مواجهة روسية إسبانية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6bn

انحصر لقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس الدوري العالمي الـ100 نقطة التي تقام على الملاعب الصلبة بين اللاعبين الروسي دانييل مدفيديف، والإسباني كارلوس ألكاراز.

وجاء تأهل دانييل مدفيديف على حساب صاحب الأرض الأمريكي تومي بول، إثر تغلبه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(7-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين واحدة و25 دقيقة.

بينما أطاح كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، بالنجم الإيطالي يانيك سينر، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(6-3) و (6-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت.

إقرأ المزيد
الروسي مدفيديف يواصل مشواره في إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)
الروسي مدفيديف يواصل مشواره في إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)
إقرأ المزيد
الروسية كاساتكينا تودع بطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)
الروسية كاساتكينا تودع بطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)

وقطع ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، سلسلة انتصارات سينر، منذ بداية العام الجاري، التي بلغت 16 فوزا.

يذكر أن مجموع جوائز إنديان ويلز للتنس، يبلغ أكثر من 10 ملايين و140 ألف دولار.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..