مواجهة روسية إسبانية "نارية" على الأراضي الأمريكية (فيديو)

انحصر لقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس الدوري العالمي الـ100 نقطة التي تقام على الملاعب الصلبة بين اللاعبين الروسي دانييل مدفيديف، والإسباني كارلوس ألكاراز.

وجاء تأهل دانييل مدفيديف على حساب صاحب الأرض الأمريكي تومي بول، إثر تغلبه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(7-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين واحدة و25 دقيقة.

بينما أطاح كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، بالنجم الإيطالي يانيك سينر، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(6-3) و (6-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت.

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وقطع ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، سلسلة انتصارات سينر، منذ بداية العام الجاري، التي بلغت 16 فوزا.

يذكر أن مجموع جوائز إنديان ويلز للتنس، يبلغ أكثر من 10 ملايين و140 ألف دولار.

المصدر: RT