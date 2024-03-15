الروسي مدفيديف يواصل مشواره في إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس ذات الـ100 نقطة التي تقام على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين و100 ألف دولار.

وجاء تأهل دانييل مدفيديف على حساب الدنماركي هولغر رون، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستمرت لمدة ساعة واحدة و59 دقيقة.

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وضرب اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 عاما، موعدا في الدور قبل النهائي، مع صاحب الإرض الأمريكي تومي بول، الذي تغلب بدوره على النرويجي كاسبر رود، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(1-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس.

المصدر: RT