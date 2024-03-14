الروسية كاساتكينا تودع بطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)

خرجت الروسية داريا كاساتكينا من الدور الرابع لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، ذات الـ100 نقطة والتي تقام على الملاعب الصلبة ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين و300 ألف دولار.

وجاء خروج داريا كاساتكينا على يد الصينية تشين يوان يو، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، نفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم صباح اليوم الخميس، واستمرت لمدة ساعتين و32 دقيقة.

Nine wins in a row 🔥



Austin champion Yuan Yue comes from a set and a break down to oust No.11 seed Kasatkina 4-6, 6-4, 6-3 in Indian Wells!#TennisParadisepic.twitter.com/zckPiBhCwG — wta (@WTA) March 14, 2024

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وضربت اللاعبة الصينية موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة، مع الأمريكية كوكو غوف، التي تغلبت بدورها على البلجيكية أليسي ميرتنز، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-0) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء.

المصدر: RT