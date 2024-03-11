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الروسي روبليف يودع بطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يودع بطولة إنديان ويلز الأمريكية (فيديو)
Globallookpress /Juergen Hasenkopf
الصورة أثناء بطولة دبي
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خرج الروسي أندريه روبليف من الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، ذات الـ100 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين و100 ألف دولار.

وجاء خروج روبليف على يد التشيكي إرجي ليغيتشكا، إثر خسارته أمامه بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (4-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستمرت لمدة ساعة واحدة و17 دقيقة فقط.

وضرب إرجي ليغيتشكا، موعدا في الدور الرابع، مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي تغلب بدوره على صاحب الأرض الأمريكي فرانسيس تيافوي، بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد.

المصدر: RT 

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