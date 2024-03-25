الفرنسية غارسيا تطيح بالأمريكية غوف من بطولة ميامي (فيديو)

أطاحت اللاعبة الفرنسية كارولين غارسيا بمنافستها الأمريكية كوكو غوف من الدور الرابع لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

وتمكنت كارولين غارسيا من الفوز على صاحبة الأرض بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(1-6) (6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الاثنين.

Magnifique 🙌@CaroGarcia knocks out world No.3 Gauff 6-3, 1-6, 6-2 for her best win by ranking since 2022 Cincinnati!#MiamiOpenpic.twitter.com/1vLGZh5xNt — wta (@WTA) March 25, 2024

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وستكون اللاعب الفرنسية، البالغة من العمر 30 عاما، في الدور ربع النهائي بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع اللاعبتين الرومانية سورانا سيرستيا والأمريكية الأخرى دانييلا كولينز، اليوم أيضا.

المصدر: RT