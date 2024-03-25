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الفرنسية غارسيا تطيح بالأمريكية غوف من بطولة ميامي (فيديو)

الرياضة

الفرنسية غارسيا تطيح بالأمريكية غوف من بطولة ميامي (فيديو)
AFP /Megan Briggs
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أطاحت اللاعبة الفرنسية كارولين غارسيا بمنافستها الأمريكية كوكو غوف من الدور الرابع لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار.

وتمكنت كارولين غارسيا من الفوز على صاحبة الأرض بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(1-6) (6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الاثنين.

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وستكون اللاعب الفرنسية، البالغة من العمر 30 عاما، في الدور ربع النهائي بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع اللاعبتين الرومانية سورانا سيرستيا والأمريكية الأخرى دانييلا كولينز، اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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