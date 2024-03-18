مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشلسي وسهلة لليونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن قمة من العيار الثقيل ستجمع مانشستر سيتي بنظيره تشلسي.

وأقيمت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد، وشارك في سحبها نجم أرسنال السابق إيان رايت.

وسيلاقي حامل اللقب السيتي، نظيره تشيلسي الذي تخطى ليستر سيتي في وقت سابق من مساء الأحد، بنتيجة (4-2).

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فيما أوقعت القرعة مانشستر يونايتد، في مواجهة سهلة على الورق، بالدور نصف النهائي من المسابقة.



وكان مانشستر يونايتد، أقصى ليفربول من ربع النهائي مساء أمس الأحد، بالفوز عليه (4-3) بعد التمديد على ملعب "أولد ترافورد"، في واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم.



ووفقا للقرعة، سيلعب مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، أحد فرق دوري "التشامبيونشيب" الذي فجر مفاجأة ضخمة بإقصائه وولفرهامبتون مساء السبت الماضي.



وستقام مباراتا الدور نصف النهائي، على ملعب "ويمبلي" العريق في لندن، يومي 21 و21 أبريل المقبل.

المصدر: "وكالات"