الكشف عن موعد ومكان إقامة كأس العرب للمنتخبات.. برعاية الفيفا

أعلن وزير الشباب والرياضة القطري، حمد بن خليفة، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موعد النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وقال حمد بن خليفة عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، إن الاتحاد العربي يضع اللمسات الأخيرة لإقامة بطولة كأس العرب المقبلة في قطر خلال شهر ديسمبر من العام المقبل، تحت مظلة الفيفا.

وأضاف "النسخة الماضية أقيمت تحت رعاية الفيفا بسبب التحضيرات الخاصة بكأس العالم، ونطمح إلى أن يستمر دعم الاتحاد الدولي لها حتى تزداد قيمتها ونضمن لها النجاح بدرجة أكبر".

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الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة في قطر:



نريد إقامة كأس العرب في 2025 في قطر تحت مظلة الفيفا بسبب النجاح المبهر الذي حدث للبطولة في 2022🏆 pic.twitter.com/cF9TJNyZaQ — EPL World (@EPLworld) February 14, 2024

وكانت النسخة الماضية لكأس العرب في قطر 2021، قد انتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين من دون رد في المباراة النهائية، بينما حل أصحاب الضيافة في المركز الثالث ثم حلت مصر رابعةً.

وبدأت النسخة الماضية من البطولة بالأدوار التمهيدية قبل الوصول إلى مرحلة المجموعات، التي أقيمت بمشاركة 16 منتخبا، تأهل المتصدر والوصيف عن كل مجموعة إلى ربع النهائي وصولا إلى المباراة الختامية.

وكانت تلك النسخة قد أقيمت برعاية الاتحادين الدولي والعربي لكرة القدم، للاطمئنان على جاهزية قطر لاستضافة الحدث الأكبر؛ كأس العالم 2022.

المصدر: وكالات