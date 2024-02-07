مدرب النصر يحسم أمر مشاركة رونالدو وماني أمام الهلال السعودي

أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر أن فريقه يستطيع اللعب في أي ملعب على مستوى العالم وضد أي فريق، وذلك قبل مواجهة غريمه الهلال غدا الخميس.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب "المملكة أرينا" لمتابعة القمة المنتظرة بين فريقي الهلال والنصر، في ختام بطولة كأس موسم الرياض 2024.



وقال لويس كاسترو، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تعثرنا في بداية الموسم والهلال تقدم علينا في النقاط، نهنئه ومدربه على العمل، وأشكر لاعبي فريقي على محاولة اللحاق بالهلال".

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وأضاف: "مباراة موسم الرياض سوف تؤثر سلبيا عند الخسارة وإيجابيا عند الفوز، نحن نريد الفوز ونعلم أن الخصم يريد تحقيق ذلك، وكل مباراة لها تجهيزاتها الخاصة ولدينا الإمكانيات للفوز على الهلال".



وأكمل كاسترو: "منذ وصولي لعبنا أبطال اسيا ولم نخسر ولعبنا ضد إنتر ميامي وانتصرنا، وبحسب رأيي نحن نستطيع اللعب في أي ملعب في العالم وأمام أي فريق".



وأشار إلى أن تشكيل مباراة الغد لم يتضح، متابعا أن مشاركة الوافد الجديد في الميركاتو الشتوي، الأسترالي عزيز بيهيش أمام الهلال واردة.



وواصل: "ساديو ماني لاعب مهم بالنسبة لنا، وأعتقد أنه سوف يشارك في بعض دقائق المباراة، ونسبة الفوز في مباراة كأس موسم الرياض متساوية".



وأعلن كاسترو خلال المؤتمر الصحفي مشاركة مواطنه كريستيانو رونالدو قائد الفريق أمام الهلال في مباراة الغد.

المصدر: "وكالات"