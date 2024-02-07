صافرة روسية تدير مواجهة في الدوري السعودي

سيقود طاقم تحكيم روسي مواجهة الطائي ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ19 المؤجلة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الحكم الروسي سيرغي كاراسيف البالغ 44 عاما سيدير اللقاء تحكيميا.

إقرأ المزيد

ويعرف الحكم الدولي الروسي منذ 2010، أجواء دوري روشن جيدا، حيث أدار مواجهة الهلال والنصر في الموسم قبل الماضي، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية دون رد.



ويأمل رفاق المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في تقديم أنفسهم بشكل جيد وتحقيق نقاط المواجهة، لتحسين موقفهم في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج سيئة في النصف الأول من الموسم.



بينما يأمل الطائي في مغادرة منطقة صراع الهبوط إلى دوري يلو، حيث يحتل الفريق المركز 16 برصيد 17 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"