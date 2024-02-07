 
مباشر

صافرة روسية تدير مواجهة في الدوري السعودي

الرياضة

صافرة روسية تدير مواجهة في الدوري السعودي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxhc

سيقود طاقم تحكيم روسي مواجهة الطائي ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ19 المؤجلة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الحكم الروسي سيرغي كاراسيف البالغ 44 عاما سيدير اللقاء تحكيميا.

إقرأ المزيد
بعد عامين.. روسيا تعود لأجواء الكرة الأوروبية
بعد عامين.. روسيا تعود لأجواء الكرة الأوروبية

ويعرف الحكم الدولي الروسي منذ 2010، أجواء دوري روشن جيدا، حيث أدار مواجهة الهلال والنصر في الموسم قبل الماضي، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية دون رد.

ويأمل رفاق المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في تقديم أنفسهم بشكل جيد وتحقيق نقاط المواجهة، لتحسين موقفهم في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج سيئة في النصف الأول من الموسم.


بينما يأمل الطائي في مغادرة منطقة صراع الهبوط إلى دوري يلو، حيث يحتل الفريق المركز 16 برصيد 17 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا