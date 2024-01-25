بعد خروج منتخبه من كأس آسيا.. الاتحاد العماني ينفصل عن المدرب إيفانكوفيتش

أبلغ الاتحاد العماني لكرة القدم مدرب منتخبه الوطني، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعدم الرغبة في تجديد عقده، وذلك عقب الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات لكأس آسيا المقامة في قطر.

وأخفق المنتخب العماني في بلوغ الأدوار الإقصائية بعد وقوعه في فخ التعادل أمام قرغيزستان 1-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، ليحتل المركز الثالث بنقطتين فقط من تعادلين وخسارة.

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وقال الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان نشره على منصة "إكس" يوم الخميس: "الاتحاد العماني لكرة القدم يبلغ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعدم رغبة الاتحاد التجديد معه وذلك مع نهاية مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023".

📄 اتحاد القدم يبلغ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعدم الرغبة في التجديد معه. pic.twitter.com/NMkt31IvN1 — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 25, 2024

وتابع "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا للأحمر، متمنين له التوفيق في مشواره القادم".

ومن جهته، كان إيفانكوفيتش (69 عاما) صرح بعد التعادل المخيب مع قرغيزستان "في عالم كرة القدم بأنه ليس هناك مباراة سهلة أو صعبة، لقد كانت محتدمة، اللاعبون أبلوا البلاء الحسن وقدموا ما عليهم، أخذنا الأسبقية، لكننا ارتكبنا أخطاء فادحة".

وختم "لا أريد التحدث عن الأمور الفنية الآن. أظهرنا أداء جيدا في جميع المباريات وما كان ينقصنا هو ترجمة الفرص".

ولم يكن إيفانكوفيتش الذي عُين في منصبه مدربا لعمان في 2020 بديلا للهولندي إيرفن كومان ثم جدد عقده في 2021 لمدة عامين ينتهي مع اختتام منافسات كأس آسيا في قطر، يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الرياضي العماني. وزادت حدة الانتقادات للمدرب الكرواتي بعد خسارة عمان في نوفمبر الماضي أمام قرغيزستان 0-1 في التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

المصدر: وكالات