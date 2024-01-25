تعرف على المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس آسيا

اختتمت مساء اليوم الخميس مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، واكتمل عقد المنتخبات الـ16 التي نجحت في خطف بطاقات التأهل للدور ثمن النهائي.

ولم تشهد البطولة مفاجآت تذكر حيث تأهلت جل المنتخبات "الكبيرة" على غرار اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، إيران والسعودية.

وشهدت البطولة تألق منتخبات عربية في مقدمتها سوريا وفلسطين حيث بلغ "نسور قاسيون" و"الفدائي" الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخهم.

وفي ما يلي المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس آسيا:

1- قطر

2- طاجيكستان

3- أستراليا

4- أوزبكستان

5- سوريا

6- إيران

7- الإمارات

8- فلسطين

9- العراق

10- اليابان

11- البحرين

12- كوريا الجنوبية

13- الأردن

14- السعودية

15- تايلاند

16- إندونيسيا

المصدر: RT