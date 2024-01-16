مباراة تونس وناميبيا في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يستهل المنتخب التونسي مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم الثلاثاء، بمواجهة ناميبيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي مالي وجنوب إفريقيا.

وتبدأ مباراة تونس وناميبيا في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (18:00) بتوقيت تونس، على ملعب "أمادو جون كوليبالي - Amadou Gon Coulibaly Stadium" بمدينة كورهوغو الإيفوارية "ساحل العاج".

ويشارك منتخب تونس "نسور قرطاج" للمرة الـ21 في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وحقق اللقب في نسخة عام 2004 التي استضافها على أرضه.

بينما يشارك منتخب ناميبيا للمرة الرابعة فقط في بطولة القارة السمراء، ويحلم "المحاربون الشجعان" في عبور دور المجموعات للمرة الأولى، وكذلك تحقيق أول انتصار له في تاريخ المسابقة.

وتميل كفة المواجهات بين المنتخبين لـ"نسور قرطاج" الذي فاز في ثلاث مباريات من أصل ستة، مقابل ثلاثة تعادلات أيضا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب التونسي، جلال القادري، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية أمام ناميبيا:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: وجدي كشيدة، على معلول، منتصر الطالبي، ياسين مرياح

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، محمد علي بن رمضان)

خط الهجوم: إلياس عاشوري، طه ياسين الخنيسي، يوسف المساكني.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023:

مباراة تونس وناميبيا سوف تكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث بطولة كأس أفريقيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير2024.

المصدر: وسائل إعلام