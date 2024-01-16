هزيمة تاريخية لمنتخب تونس في كأس إفريقيا (فيديو)

مني المنتخب التونسي بهزيمة تاريخية أمام نظيره الناميبي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

ويدين منتخب نامبيا "المحاربون الشجعان" بالفضل في انتصاره التاريخي، للاعبه ديون هوتو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، على ملعب "أمادو جون كوليبالي - Amadou Gon Coulibaly Stadium" بمدينة كورهوغو الإيفوارية "ساحل العاج".

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️



Namibia finally break the deadlock in Korhogo!



🇹🇳 0⃣➖1⃣ 🇳🇦



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وحقق المنتخب النامبيي بذلك أول انتصار له في نهائيات بطولة القارة السمراء، كما أنه الفوز الأول على الإطلاق أيضا على نظيره التونسي في تاريخ المواجهات بينهما، بعد ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات أيضا.

وحصد منتخب نامبيا بذلك نقاط اللقاء الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بانتظار نتيجة المباراة الأخرى التي ستجمع منتخبي مالي وجنوب إفريقيا، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT