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كأس إفريقيا.. أول فوز عربي في ساحل العاج (فيديو)

الرياضة

كأس إفريقيا.. أول فوز عربي في ساحل العاج (فيديو)
AP /Themba Hadebe
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استهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوز مستحق على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في كوت ديفوار.

ووقع على ثلاثية المغرب "أسود الأطلس" كل من اللاعبين، رومان سايس، وعز الدين اوناحي، ويوسف النصيري في الدقائق (30، 77، 80) على الترتيب

بينما أكمل منتخب تنزانيا المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".

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وتصدر منتخب المغرب، بذلك ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي منتخبي جمهورية الكونغو وزامبيا، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث من المجموعات الست.

المصدر: RT 

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