المغرب يبدأ رحلة البحث عن اللقب الإفريقي الثاني بمواجهة تنزانيا.. التشكيلة الأساسية

يبدأ منتخب المغرب غمار بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره التنزاني، ضمن المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي جمهورية الكونغو وزامبيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة التشادي الهادي ألو محمد صفارة بداية مباراة المغرب وتنزانيا مساء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (18:00) بتوقيت المغرب، على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، مشواره الإفريقي أمام تنزانيا، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- ياسين بونو

2- أشرف حكيمي

4- سفيان أمرابط

5- نايف أكرد

6- رومان سايس

7- حكيم زياش

8- غز الدين أوناحي

15- سليم أملاح

19- يوسف النصيري

16- عبد الصمد الزلزولي

27- محمد شيبي.

تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب تنزانيا



📋 National Team lineup against Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/5ifYZAeJLg — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 17, 2024

📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



Group F's first game's starters are all set to start their #TotalEnergiesAFCON2023 journey. 🚨#MARTANpic.twitter.com/6t7uiTcBsD — CAF (@CAF_Online) January 17, 2024

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ويبحث منتخب المغرب "أسود الأطلس"، المنتشي بحصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز غير مسبوق على الصعيدين الإفريقي والعربي، عن اللقب القاري الثاني له، منذ تتويجه بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه عام 1976 في النسخة التي استضافتها إثيوبيا.

ويتفوق منتخب المغرب على نظيره التنزاني في تاريخ المواجهات بينهما بواقع أربعة انتصارات آخرها قبل شهرين في "دار السلام" بهدفين من دون رد، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مقابل فوز وحيد لتنزانيا.

ويشهد اليوم أيضا المباراة الثانية ضمن المجموعة السادسة (F)، وستجمع منتخبي جمهورية الكونغو وزامبيا.

المصدر: RT