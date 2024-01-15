كأس إفريقيا.. الجزائر تسقط في فخ أنغولا (فيديو)

تعثر المنتخب الجزائري في مستهل مشواره ضمن نهائيات مسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بتعادله أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، في كوت ديفوار.

وضع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح منتخب بلاده "محاربي الصحراء" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور 17 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

كاس امم افريقيا 2023 م :

الجزائر 1 - 0 أنجولا

هدف بغداد بو نجاح #الجزائر_أنجولا



pic.twitter.com/h5cqi0P4IP — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) January 15, 2024

ورد المهاجم الأنغولي بهدف التعادل من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "السلام - Stade de la Paix" بمدينة بواكي الإيفوارية "ساحل العاج".

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واكتفى منتخب الجزائر بنقطة وحيدة، بعد هذا التعادل المخيب، ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة (D) بانتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستجمع منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT