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كأس إفريقيا.. الجزائر تسقط في فخ أنغولا (فيديو)

الرياضة

كأس إفريقيا.. الجزائر تسقط في فخ أنغولا (فيديو)
AFP /Kenzo TRIBOUILLARD
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تعثر المنتخب الجزائري في مستهل مشواره ضمن نهائيات مسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بتعادله أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، في كوت ديفوار.

وضع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح منتخب بلاده "محاربي الصحراء" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور 17 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم الأنغولي بهدف التعادل من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "السلام - Stade de la Paix" بمدينة بواكي الإيفوارية "ساحل العاج".

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واكتفى منتخب الجزائر بنقطة وحيدة، بعد هذا التعادل المخيب، ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة (D) بانتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستجمع منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT 

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