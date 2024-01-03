الكشف عن المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023.. أين محمد صلاح؟

أعلن الاتحاد الدولي لنقابة لاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو - FIFPRO" عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023، التي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

ويتم اختيار التشكيلة المثالية المكونة من أفضل 11 لاعبا من خلال تصويت لاعبي كرة القدم بالاتحادات الأعضاء، ثم يتم الإعلان عنه في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز "ذا بيست" المقرر إقامته في لندن يوم 15 يناير الجاري.

وشهدت قائمة الاتحاد الدولي المؤلفة من 24 لاعبا مرشحين للتشكيل الذي سيتكون من 11 لاعبا الأفضل في عام 2023، مفاجأة من العيار الثقيل بغياب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

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بينما تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قائمة المرشحين الـ24 للانضمام إلى التشكيلة المثالية لعام 2023.

كما ضمت القائمة أيضا ثلاثي ريال مدريد الإسباني، الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والبريطاني جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا والعالم، النادي الأكثر تمثيلا في القائمة، حيث تواجد من صفوفه 9 لاعبين، أبرزهم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وفي ما يلي قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

خط الدفاع: روبين دياش (مانشستر سيتي)، فرجيل فان دايك (ليفربول)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إلكاي غوندوغان (برشلونة)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، رودري (مانشستر سيتي)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد).

خط الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد السعودي)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وتم الاستقرار على القائمة النهائية بعد مشاركة أكثر من 28 ألف لاعب محترف، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام