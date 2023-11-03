شراكة مفاجئة.. "يويفا" ينضم لجوائز الكرة الذهبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي الجمعة، عن مشاركته في تنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا منذ عام 1956، اعتبارا من عام 2024.

وذكر "يويفا" في بيان رسمي: "يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري، المالكة لشركتي الإعلام فرانس فوتبول وليكيب، عن شراكة للمشاركة في تنظيم جائزة الكرة الذهبية الشهيرة اعتبارا من عام 2024".

وأضاف: "يهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري معا إلى تعزيز المكانة والانتشار العالمي لكرة القدم والجوائز، مع تعزيز الشعور بالوحدة والتعاون داخل مجتمع كرة القدم".

OFFICIAL: UEFA partners with Groupe Amaury to co-organise the Ballon d’Or



UEFA and Groupe Amaury, owner of media companies France Football and L'Équipe, have today announced a partnership to co-organise the renowned Ballon d'Or from 2024. Together, UEFA and Groupe Amaury aim to… pic.twitter.com/7eLW12Baud — All Football (@__AllFootball) November 3, 2023

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وكجزء من الاتفاقية، تظل مجموعة "أموري" مالكة العلامة التجارية للكرة الذهبية وستستمر في الإشراف على نظام التصويت، الذي سيبقى دون تغيير ومستقلا، وسيساهم "يويفا" بخبرته في مجال كرة القدم في تسويق الحقوق التجارية العالمية وتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وأكد "يويفا" أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز العلاقة والروابط التاريخية بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري والتي يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن.

كما سيتم استحداث جائزتين جديدتين، وهما جائزة أفضل مدرب للرجال، ومثلها في فئة السيدات.

وستضاف الجائزتان الجديدتان إلى الجوائز الثمانية الحالية، وهي الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، كأس ياشين لأفضل حارس مرمى، غيرد مولر لأفضل هداف، أفضل فريق كرة قدم للرجال، أفضل فريق كرة القدم للسيدات، وجائزة سقراط لمكافأة المبادرات الاجتماعية أو الخيرية للاعبين.

وذكرت تقارير أن الحفل الذي كان يقام دائما في باريس يمكن الآن عقده في مدن أخرى، وقد يتم إلغاء جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي كانت موجودة منذ عام 2011، لكن يويفا لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي، حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2023، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، بعدما تفوق على منافسيه النرويجي إرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.

المصدر: "وكالات"