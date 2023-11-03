شقيقة رونالدو تهاجم ميسي برسالة مشفرة

انتقدت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، برسالة مشفرة غريم شقيقها الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب فوزه بالكرة الذهبية الاثنين الماضي.

وتوج الأرجنتيني للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس.

وعلقت كاتيا شقيقة رونالدو على الأمر من خلال منشور على موقع "إنستغرام" أظهر صورة لنجم النصر السعودي مع العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها، بما في ذلك الكرات الذهبية الخمس التي توج بها.

وعلقت على هذا المنشور قائلة: "هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك".

Cristiano Ronaldo’s sister Katia applauds a post that alleges Messi’s awards were “given” to him through corruption. pic.twitter.com/2M9fp962FO — MC (@CrewsMat10) November 2, 2023

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وجاء هذا التعليق في ظل الانتقادات لفوز ميسي بالجائزة بعد قيادته للأرجنتين للحصول على كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي قاد فيه إرلينغ هالاند مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد" بتسجيل 52 هدفا.

المصدر:"وسائل إعلام"