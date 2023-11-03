 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بـ5 قذائف TBG

شقيقة رونالدو تهاجم ميسي برسالة مشفرة

الرياضة

شقيقة رونالدو تهاجم ميسي برسالة مشفرة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wckl

انتقدت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، برسالة مشفرة غريم شقيقها الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب فوزه بالكرة الذهبية الاثنين الماضي.

وتوج الأرجنتيني للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس.

وعلقت كاتيا شقيقة رونالدو على الأمر من خلال منشور على موقع "إنستغرام" أظهر صورة لنجم النصر السعودي مع العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها، بما في ذلك الكرات الذهبية الخمس التي توج بها.

وعلقت على هذا المنشور قائلة: "هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك".

إقرأ المزيد
رونالدو يعلق بشكل ساخر على منح ميسي الكرة الذهبية الثامنة (صورة)
رونالدو يعلق بشكل ساخر على منح ميسي الكرة الذهبية الثامنة (صورة)

وجاء هذا التعليق في ظل الانتقادات لفوز ميسي بالجائزة بعد قيادته للأرجنتين للحصول على كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي قاد فيه إرلينغ هالاند مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد" بتسجيل 52 هدفا.

المصدر:"وسائل إعلام" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا