رونالدو يعلق بشكل ساخر على منح ميسي الكرة الذهبية الثامنة (صورة)

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.

ونال ميسي الكرة الذهبية في حفل أقيم أمس الاثنين في باريس، بعدما تفوق على زميله السابق في باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي، ونجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا النرويجي إيرلينغ هالاند.

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وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية مبتعدا في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه رونالدو الذي كان غائبا أصلا عن لائحة المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة المرموقة لعام 2023.

وتفاعل رونالدو بشكل ساخر مع تتويج غريمه بالكرة الذهبية الثامنة، حيث وضع رموز لوجوه تضحك بسخرية، على فيديو تحليل قناة "آس" الإسبانية على "إنستغرام"، لفوز "البرغوث" بالجائزة.

وظهر المذيع توماس رونسيرو في الفيديو، وهو ينتقد منح الكرة الذهبية لميسي قائلا "مرحبا أيها الأصدقاء.. ما حدث هو ما يعرفه الجميع. لقد أعطوا ميسي الكرة الذهبية مرة أخرى.. ذهب للاعتزال في ميامي، لكنه كان يبدو وكأنه معتزل بالفعل في باريس سان جيرمان للتحضير لكأس العالم".

وأضاف مستهزئا: "لقد فاز (ميسي) بكأس العالم. نعم، حسنا، ولكن فاز بها مع 6 ركلات جزاء.. كأس العالم أقيمت وانتهت قبل 10 أشهر ونحن في نوفمبر الآن".

المصدر: sportsbrief