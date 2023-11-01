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الوداد يتخطى الترجي ويصعد لنهائي الدوري الإفريقي (فيديو)

الرياضة

الوداد يتخطى الترجي ويصعد لنهائي الدوري الإفريقي (فيديو)
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بلغ الوداد المغربي نهائي النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وتفوق الوداد على الترجي بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل على مستوى مجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1) ضمن نصف النهائي.

وانهزم الوداد أمام مضيفه الترجي يوم الأربعاء على ملعب رادس بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي فاز بها الفريق المغربي في مباراة الذهاب في الدار البيضاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الوداد.

وينتظر الوداد في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين صنداونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري علما بأن الفريق الجنوب إفريقي فاز ذهابا على أرضه بهدف دون رد.

المصدر: RT

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