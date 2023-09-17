ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد.. ويستعيد الصدارة من برشلونة (فيديو)

حول فريق ريال مدريد تسجيل هدف له إلى فوز على ضيفه ريال سوسييداد (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فقد فاجأ مهاجم ريال سوسييداد، أندير بارينتشيا جماهير الفريق الملكي بهدف مبكر سجله بعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاق صفارة البداية.

ولكن ريال مدريد رد الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، لاعب خط الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والمهاجم الإسباني خوسيلو، في الدقيقتين (46، و61) على الترتيب.

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مباشرة بدون تأخير .. ريال مدريد يعود



صواريخ فالفيردي عادت، صاروخ من فالفيردي يهدي ريال مدريد هدف التعادل 🤍⚽️

pic.twitter.com/KEcv9FfvTL — عمرو (@bt3) September 17, 2023

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هدف خوسيلو

أسيست غارسيا



ريال مدريد 2-1 ريال سوسيداد 🤍⚽️

pic.twitter.com/BVkLLAzfLu — عمرو (@bt3) September 17, 2023

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وواصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزه الخامس على التوالي، ليعتلي صدارة الدوري من جديد بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، متجاوزا وصيفه وغريمه التقليدي برشلونة، الذي تغلب بدوره على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة ساحقة بخمسة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت.

في المقابل، تجرع ريال سوسييداد مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، بعد ثلاثة تعادلات متتالية وفوز، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT